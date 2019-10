Quanti cerchi ci sono nell’immagine? Il 90% delle persone sbaglia la risposta

Un rompicapo di logica che sembra facile ma non lo è: quanti cerchi ci sono nell’immagine?

La logica è una delle materie più temute dagli studenti anche se è indispensabile nella vita di tutti i giorni. Allenarsi quotidianamente permette di sviluppare la capacità di risolvere rapidamente problemi che sembrano difficili ma che in realtà non lo sono. Oggi vi proponiamo un semplice rompicapo di logica che vi permetterà di valutare le vostre capacità di lavorare e mantenere concentrati, oltre che a mettere alla prova il vostro cervello.

Il rompicapo di logica

Innanzitutto la prima cosa da fare è osservare attentamente l’immagine che è stata proposta. Scommettiamo che la maggior parte delle persone che hanno guardato l’immagine hanno dato la seguente risposta: tre cerchi! Ma dobbiamo informarvi che non è la risposta esatta! Per tutti coloro che pensano che la soluzione corretta sia tre cerchi, vi invitiamo a riflettere qualche secondo in più. Siete pronti a scoprire quanti cerchi ci sono nell’immagine?

La soluzione al quiz di logica

Per rispondere in modo corretto a questa tipologia di quiz occorre analizzare attentamente il quesito: Quanti cerchi ci sono nell’immagine? Quindi è necessario considerare l’immagine nel suo insieme e dunque qualsiasi cosa che ricorda il cerchio. Rullo di tamburi…ebbene sì ci sono 6 cerchi.

Tre sono quelli disegnati di colore blu; poi, c’è la Q nella parola “Quanti” e, infine, ce ne sono altri due nella parola “sono“. Che ne pensate di sfidare i vostri amici e scoprire se risponderanno 3 o daranno la soluzione esatta?

