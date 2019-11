Rompicapo di Babbo Natale: riesci a trovare la pecorella nascosta? Non tutti riescono!

Ecco la sfida natalizia che è già virale sul web : sai trovare la pecorella nascosta in questo rompicapo visivo di Babbo Natale? Sfida tutti i tuoi amici!

Babbo Natale è uno ma in questo rompicapo visivo si è moltiplicato e non solo: in mezzo alla colorata folla è nascosta anche una tenera pecorella, sapete trovarla?

Rompicapo visivo per ogni stagione

Il periodo più dolce dell’anno è di sicuro quello delle festività Natalizie e molti utenti stanno già cominciando a condividere post sul Natale.

Uno dei post più condivisi del momento sui social è proprio questo rompicapo che mette alla prova la nostra capacità di osservazione.

Se siete appassionati sia di indovinelli che di Natale questo rompicapo fa al caso vostro, dunque non perdete tempo ed aguzzate la vista!

Non solo Babbo Natale: sai trovare la pecorella?

Il sogno di ogni bambino è quello di incontrare Babbo Natale, in questo rompicapo ce n’è addirittura una folla intera!

Non si chiede però di indovinare il numero esatto ma piuttosto, se non l’ha fatto, torna all’immagine che ti abbiamo allegato ad inizio di questo articolo.

Come puoi osservare ci sono molti personaggi vestiti appunto da Babbo Natale ma in mezzo a loro è ben nascosta al calduccio una tenera pecorella.

Sta a te cercare di scovarla e per rendere ancora più gustosa la sfida ti chiediamo di farlo in appena 10 secondi.

Pensi sia facile? Non sottovalutare Babbo Natale!

Ecco la soluzione per i più pigri

Dato che a Natale si è tutti più buoni abbiamo deciso di allegare la soluzione per chi è unpò più pigro e non ha voglia di cercare tra la folla.

Però se vuoi prenderti ancora qualche attimo per cercare in mezzo alla folla non c’è fretta, perché risolvere rompicapo come questo aiutano a sviluppare le capacità intellettive legate all’osservazione e all’intuizione.

Allora se sei in trepidante attesa di vedere la soluzione te la mostriamo:

Allora eri riuscito a trovarla? Seguici ancora per altre avvincenti sfide di logica!