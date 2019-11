Il rompicapo delle teiere: quante tazzine si riempiono? Pochi riescono a risolverlo

Sui social impazza questo rompicapo che vede protagoniste due teiere. Prova anche tu a risolverlo utilizzando tutte le tue conoscenze!

Il rompicapo delle due teiere è tra i più controversi che rimbalzano sui social, prova anche tu a dare la risposta corretta.

Il rompicapo delle teiere impossibile

In questo enigma dovrai utilizzare sia la matematica che il colpo d’occhio.

Attento quindi a prestare sufficiente attenzione all’immagine che ti abbiamo proposto ad inizio articolo.

In molti rompicapo infatti, proprio l’immagine ti può fornire degli elementi utili ma poi dovrai essere tu a scovare le regole nascoste.

I rompicapo matematici sono infatti i più complicati perché richiedono operazioni ed altre regole matematiche o geometriche ma nonostante questo il modo per arrivare alla soluzione c’è sempre.

Vuoi metterti alla prova in questo rompicapo? Tieni conto che sul web si sta scatenando una guerra tra opinioni diverse, tu prova a dare la tua e scrivila nei commenti!

Quante tazzine si riempiono?

Hai riguardato l’immagine iniziale?

Bene allora avrai visto che la situazione proposta è la seguente:

Ti vengono proposte due teiere A e B simili tra loro ma una più grande dell’altra.

Noi sappiamo che la teiera A può riempire 32 tazzine di thè.

La domanda riguarda la teiera B:

Quante tazzine può riempire la teiera B?

Ti sembra facile? O al contrario ti sei messo le mani nei capelli perché non sai da dove partire?

Entrambi gli atteggiamenti sono esagerati, la soluzione c’è ma non è così immediata da trovare.

Dovrai utilizzare tutto il tuo ragionamento e le conoscenze di fisica e matematica che possiedi.

Pronto? Allora prova a rispondere!

Ecco la soluzione!

Hai provato ogni tipo di ragionamento ma non sei riuscito a dare una risposta convincente?

Non preoccuparti perché ora ti diciamo la soluzione corretta ed il ragionamento per arrivarci.

La teiera B riempirà 16 tazzine di thè.

Come si arriva a questa risposta?

Basta osservare le teiere, come potrai notare la A è più bassa e il boccaglio della B corrisponde Alla metà della teiera A.

La regola da utilizzare è quella dei vasi comunicanti, percui il liquido arrivato al boccaglio uscirà subito senza permettere che la teiera si possa riempire ulteriormente.

Dunque se tutta la teiera A riempie 32 tazze, la teiera B, potendo riempire solo fino a metà della teiera A, riempirà 16 tazzine.

Eri riuscito a risolverlo? Se ti è piaciuto seguici per testare la tua intelligenza con altri difficili rompicapo!