Rompicapo delle 7 sorelle: l’80% delle persone sbaglia la risposta, mettiti alla prova!

Il rompicapo delle 7 sorelle ti farà impazzire perché sembra semplice ma non lo è affatto. Prova a risolverlo e testa la tua intelligenza!

Questo rompicapo è molto particolare, ha un’altissimo tasso di errore anche se potrebbe sembrare facile. Vuoi metterti alla prova?

Una sfida per tutta la famiglia

Le sfide di enigmistica sono sempre gradite in famiglia.

Cosa c’è di più divertente che stracciare lo zio presuntuoso la sorella maggiore prima della classe?

Anche in ufficio o di ritorno dalla scuola, questi “giochini” ci aiutano a rilassarci ma al tempo stesso sono molto utili per tenere in allenamento il nostro cervello, con sfide matematiche, logiche, visive ecc..

E dunque godetevi un po’ di relax provando a risolvere questo rompicapo che parla proprio di una famiglia un po’ particolare e sfidate i vostri parenti ed amici!

il rompicapo delle 7 sorelle

In questo rompicapo devi essere svelto e non lasciarti ingannare da dati inutili.

Non servono conti complicati come puoi immaginare da una prima lettura ma la soluzione è meno scontata di quanto sembra.

Se pensi di essere un piccolo genio e vuoi davvero farti notare cerca di trovare la soluzione in meno di 15 secondi, Se ce la fai sei tra i pochissimi con un cervello sopraffino!

La situazione da risolvere è questa:

Ci sono 7 sorelle

Ogni sorella ha un fratello

Quanti famigliari ci sono in totale

Compresi mamma e papà?

Pensa velocemente non barare e solo DOPO che avrai dato la risposta leggi più sotto per scoprire se hai azzeccato!

La soluzione corretta è quella che non ti aspetti

Qualcuno avrà risposto 16…

Qualcun altro 9…

Sbagliato!

La soluzione corretta invece è: 10

Chi ha azzeccato ha ragionato cosi;:

Se ogni sorella ha 1 fratello, significa che in tutto i figli devono essere 8 ( 7 sorelle+1 fratello) perché ognuna deve avere solo un fratello .

Aggiungendo mamma e papà ecco che si giunge a 10.

Eravate riusciti a spuntarla? Oppure avete abbandonato la sfida?

Se vi è piaciuto seguiteci per cimentarvi in altri rompicapo!