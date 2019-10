Rompicapo delle 3 porte: riusciresti a salvarti la pelle? il 90% delle persone lo sbaglia!

Ogni rompicapo è una sfida da risolvere ma questa volta è davvero dura e devi fare in fretta se vuoi salvare la pelle! Vuoi provare a scoprire se sei tra i pochi che indovinano?

Per chi è appassionato di enigmi questo rompicapo sarà una bella sfida da affrontare e di certo la soluzione è più difficile da trovare di quanto sembri all’inizio. Mettete alla prova il vostro intuito!

Una situazione disperata

Negli scorsi articoli vi abbiamo presentato enigmi matematici o che comunque comportavano anche l’utilizzo di concetti matematici per risolverli, come equazione matematica o sequenze di numeri.

Questa volta per giungere alla soluzione del rompicapo bisogna affidarsi più alla logica e all’intuizione ed anche ad una bella dose di coraggio!

La situazione che si presenta infatti pur non appartenente alla vita quotidiana non è impossibile e dunque richiede una capacità di empatia ed immedesimazione per capire quale sarebbe la scelta migliore, quella che ci permetterebbe di salvarci la vita!

Volete provare? allora coraggio e leggete il resto!

Quale porta scegliere ?

La situazione del rompicapo è la seguente:

Vi trovate in un corridoio alla fine del quale vi sono 3 porte.

Alla fine del corridoio si trovano 3 porte una delle quali vi porterà in salvo, mentre le altre due vi condurrano a morte certa.

Ognuna delle porte nasconde un temibile pericolo che è scritto sopra ogni porta :

Porta 1 = 50 assassini inferociti vi attendono dietro la porta per farvi in tanti pezzettini…

= 50 vi attendono dietro la porta per farvi in tanti pezzettini… Porta 2 = Un incendio devastante ti brucerebbe appena messa la testa dentro

= Un ti brucerebbe appena messa la testa dentro Porta 3 = 20 leoni che non mangiano da 2 mesi e che si sono sempre nutriti solo di carne umana.

Tu che porta sceglieresti ?

Chi ha pensato di restare in corridoio resterà deluso perché non è possibile: stai fuggendo da un pericolo mortale e dunque sei costretto ad aprire una delle tre porte per forza per sperare di salvarti.

La soluzione del rompicapo.. per i più temerari!

La situazione è di quelle in cui nessuno vorrebbe ritrovarsi ma se sbagli la soluzione potrebbe anche essere peggiore!

Se sei certo di aver ragionato in modo corretto esplorando tutte le possibilità ed analizzando tutti i dati in tuo possesso allora prova a dare la tua soluzione e apri con coraggio la porta scelta!

Ecco la soluzione corretta.

La risposta ti lascerà di stucco perché è molto semplice, ma molti sbgaliano proprio perché tendono a pensare alle cose più complicate e a fare calcoli difficili.

In realtà vista l’urgenza è una risposta che deve essere data subito, usando l’intuizione.

La porta corretta è la numero 3

Ebbene sì, la porta con i leoni affamati è l’unica che ti consentirà di salvarti.

Come è possibile?

Facile: se i leoni non mangiano da 2 mesi saranno ormai morti stecchiti e dunque non rappresenteranno più un pericolo per te!

Allora avete dato la soluzione corretta o avreste scelto la porta sbagliata?

Se questo rompicapo vi è piaciuto provate a cimentarvi con i prossimi!