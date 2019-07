Romina Power ‘ritrova Ylenia’ in Spagna, la foto scattata da una fan commuove il web

Romina Power ha voluto condividere sul suo profilo social una foto in cui mostra ‘Ylenia’ in una foto scatta in Spagna, il gesto d’amore di una fan

Chi ha sempre seguito la coppia Romina Power Al Bano ha sperato con tutte le sue forze che i due tornassero insieme e che il desiderio più grande, quello di ritrovare Ylenia, la figlia scomparsa nel nulla si avverasse. In qualche modo possiamo dire che è successo, la ragazza è ancora viva nel ricordo.

Ylenia ritrovata in Spagna? La foto di Romina Power commuove

Una storia davvero straziante quella di Al Bano Carrisi e l’ex moglie Romina Power. La sparizione della figlia Ylenia Carrisi ha lasciato un grande vuoto ed ancora oggi rimane un mistero. Nonostante sia passato molto tempo, ad oggi la sparizione di Ylenia Carrisi rimane un giallo irrisolto.

Una storia straziante che ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dei genitori. Ormai scomparsa da 26 anni, nonostante le varie voci sul suo conto e le segnalazioni, non c’è stato nulla di concreto. Era il 31 Dicembre del 1993, quando Ylenia. all’età di solo 23 anni è sparita nel nulla. La ragazza aveva da poco intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando ad alcune trasmissioni. La primogenita di Romina ed Albano amava viaggiare, sopratutto da sola. L’ultimo avvistamento di Ylenia risale al 6 Gennaio del 1994.

Il gesto di una fan Romina per la figlia Ylenia

Attualmente Romina Power si trova a Palma de Mallorca, in Spagna, dove sta trascorrendo le sue vacanze. Mentre la cantante stava girando per le strade della città, una fan l’ha riconosciuta e ha deciso di fermarla per mostrarle una cosa.

La fan della cantante le ha mostrato un tatuaggio sul suo braccio con scritto ”Ylenia”, ed oltre questo ha aggiunto di aver chiamato la figlia così proprio in onore della sua.

Un gesto che ha profondamente commosso Romina, tanto che ha fotografato il tatuaggio e ha deciso di condividerlo sul suo profilo Instagram con una tenera didascalia.

Un omaggio davvero toccante, a dimostrazione che la figlia di Albano nonostante il tempo, è rimasta nei cuori di molte persone.