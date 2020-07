Romina Power parla con Ylenia dopo 30 anni, le parole che straziano il cuore in una canzone sui social

Romina Power ha scritto a sua figlia Ylenia scomparsa quasi 30 anni fa, una canzone bellissima: “Non la sentirai”.

Romina Power ha composto una nuova canzone dedicata per la figlia Ylenia ormai scomparsa quasi 30 anni fa. La cantante americana ha deciso di tornare sulle scene, con n brano dedicato alla figlia che non può più abbracciare da ormai anni.

Romina Power e la sua nuova canzone

Il titolo del brano “Una canzone semplice” e mentre la si ascolta si capiscono bene le i sentimenti di Romina, ogni singola emozione privata provata durante la stesura della canzone.

Mentre sentiamo “Una canzone semplice” possiamo facilmente capire tra le righe il messaggio per la figlia Ylenia, i ricordi condivisi. Risuona quasi come un appello di una madre, che aspetta ancora da anni un abbraccio dalla figlia, poter parlare con lei e sentire ancora la sua voce.

La dedizione per Ylenia?

Sia Romina che Albano si sono dedicati anima e corpo alla ricerca della figlia. La carriera di entrambi ogni singola canzone, giorno alla scomparsa di Ylenia. Attorno alla vicenda della sua scomparsa si sono fatte tantissime ipotesi e speculazioni.

Il triste destino di non sapere nulla della sorte della ragazza, ha sempre pesato tantissimo sul cuore dei genitori. Nessuno è a conoscenza di cosa sia accaduto. Possiamo sentire Romina Power dire “Cercando te” e “La tua voce ritorna da me”, un chiaro riferimento alla figlia perduta che la cantante non ha mai smesso di cercare in giro per il mondo.

Questa canzone è una delle tracce del nuovo album di inediti. In questo nuovo disco di nuove canzoni, troviamo anche canzoni di Albano, ricomponendo così la vecchia e storica coppia anche nel lavoro. Entrambi nuovamente uniti per mantenere vivo il ricordo della figlia Ylenia.