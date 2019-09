Ylenia Carrisi ritorna tra le braccia di Romina Power, la foto sui social commuove i fan: ‘Il sorriso di un angelo’

Ylenia Carrisi con la sua scomparsa ha lasciato un dolore immenso nel cuore di Romina Power e Al Bano: quell’abbraccio riaccende le speranze

Romina Power non ha mai creduto alla versione del suicidio di Ylenia Carrisi nel Mississippi e nemmeno alla possibilità che la ragazza sia stata uccisa. La foto pubblicata poche ore fa riaccende le speranze.

Romina e il sorriso di Ylenia, l’abbraccio che ritorna

Una foto che riaccende i fan della coppia Al Bano e Romina Power. La ragazza, scomparsa in modo misterioso nel 1993, riappare sui social in una foto inedita che la vede insieme all’adorata mamma. Certe sofferenze riaffiorano a poche ore dalla pubblicazione del docu film sulla vita dei due cantanti. Ylenia aveva solo 23 anni. Si trovava a New Orleans e l’ultima volta che i suoi genitori han sentito la sua voce è stato l’1 gennaio.

Al Bano per evitare speculazioni, ha dichiarato la morte della figlia il 31 dicembre 1993: una decisione presa da Al Bano e della quale Romina Power si disse “profondamente amareggiata”.

Il ricordo di Ylenia sempre vivo

Anche se ormai sono passati anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Ylenia resta, però, sempre vivo in Al Bano e Romina. Anche i fratelli Yuri, Cristel e Romina Junior la ricordano spesso. Romina non ha resistito alla voglia di condividere con i fan uno scatto privato, un abbraccio bellissimo che mostra la primogenita con un sorriso serenissimo. La Junior, sorella che ha conosciuto meno Ylenia, ha sottolineato il grande amore per questo scatto.

Era impossibile non ricordare nel docufilm la figlia scomparsa nel suo film ‘È la mia vita’ e, proprio sulla figlia scomparsa ha dichiarato:

“Nel caso di mia figlia il destino ha avuto una parola violenta nei miei confronti. Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino.

Ha infine aggiunto:

Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più”.

Non ci si arrende mai alla scomparsa di un figlio e questo dolore sarà sempre quello che li accomunerà, li unirà e li separerà allo stesso tempo.