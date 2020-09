‘Romina ha tradito Al Bano con un attore’: l’indiscrezione bomba, lui spiffera tutto

La celebre artista ha tradito il cantante di Cellino San Marco con un noto vip italiano, scopriamo di chi si tratta

Sembrava un rapporto perfetto, ma è entrato in crisi dopo la scomparsa di Ylenia e a seguito del tradimento di Romina con un attore italiano molto conosciuto…

Il tradimento di Romina Power ai danni di Al Bano

Tutti i fan di Romina Power e Albano Carrisi sanno che il declino della relazione tra i due è iniziato dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi.

Non tutti, però, sono al corrente di come la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato il tradimento della cantante ai danni di quello che all’epoca era ancora suo marito.

Nel corso degli anni, si sono rincorsi numerosi rumors che presumevano l’identità dell’uomo con cui Romina aveva tradito Al Bano.

Solo nell’ultimo periodo si è fatta luce sulla vicenda e si è scoperta la verità.

Svelata l’identità dell’attore colpevole della rottura delle coppia

Oggi i riflettori sono puntati sull’uomo che, per certi versi, ha segnato l’atto finale di una crisi per la coppia di cantanti cominciata in sordina e maturata negli anni.

L’uomo che all’epoca rubò il cuore di Romina Power fu Lorenzo Crespi, il noto attore bello e tenebroso, il cui flirt poi mise la parola fine nel matrimonio che ha fatto sognare l’Italia.

Il tradimento di Romina Power è una “macchia nera” che lei stessa e Albano hanno cercato di cancellare in molti modi.

Lo scorso anno, però, nel febbraio del 2019, la storia del tradimento si è rimessa al centro dell’attenzione mediatica, quando Lorenzo Crespi è tornato a tuonare sui social.

Secondo molti, il messaggio dell’attore italiano pare fosse diretto proprio ad Albano Carrisi:

“È inutile che mi fai chiamare dai tuoi amici giornalisti. Fai l’uomo. Chiedi scusa pubblicamente alla mia famiglia per quelle telefonate che hai fatto tempo fa, di me non mi importa nulla. Ma chiedi scusa a mia madre, e io mi dimenticherò tutto.”

Dopo quello che è avvenuto negli anni ’90 tra Albano Carrisi e Lorenzo Crespi, pare proprio che l’ascia di guerra non sia ancora stata interamente seppellita!