Romina Power all’estero con la sua dolce metà: la cantante in viaggio senza Al Bano

Romina Power all’estero con la sua dolce metà: la cantante in...

Romina Power via dall’Italia in dolce compagnia: l’attrice statunitense vola in Thailandia senza Al Bano

In quest’ultimo periodo l’ex moglie del cantante di Cellino san Marco, Romina Power, è spesso al centro del gossip, soprattutto dopo i falsi rumors sul suo rapporto con Al Bano, secondo cui tra i due sarebbe finita per sempre. Rumors che sono stati subito smentiti dalla cantante statunitense che con un secco ‘Sono tutte balle’ ha voluto mettere tutto a tacere una volta e per sempre.

Negli ultimi giorni l’attrice americana ha sorpreso i suoi followers con una partenza al quanto inaspettata, alla volta delle suggestiva Thailandia. Ma non è sola, ecco chi la sta accompagnando in questa nuova avventura.

Romina Power in Thailandia in dolce compagnia

Negli ultimi giorni la cantante americana, che vanta oltre 150mila follower sui social, sta documentando con foto e video il suo bellissimo viaggio in Thailandia. Ma non è sola, bensì in dolce compagnia.

Chi è l’uomo misterioso che l’accompagna? E’ suo figlio Yari Carrisi con il quale come spesso ha dichiarato nelle sue interviste ha un ottimo rapporto fatto di rispetto e complicità.

Gite nelle caratteristiche barchette locali e incontri con la cultura del posto stanno tessendo la tela di un viaggio indimenticabile e avventuroso, condiviso con uno degli uomini più importante della sua vita, suo figlio (l’articolo continua dopo il video).

Romina Power, un periodo sereno e felice

Un viaggio unico nel suo genere, che arriva in un periodo fatto di tranquillità e serenità, dopo la nascita della sua nipotina, la piccola Cassia Ylenia Luksic, secondogenita di Cristel Carrisi e l’imprenditore Davor Luksic con cui è legata dal 2016.

Quando giunse la notizia del lieto evento Romina Power, volle omaggiare la sua nipotina condividendo sui social un dolcissimo post in cui si vedeva il suo dito stretto dalla manina della piccola Cassia Ylenia, così chiamata per rendere anche omaggio alla figlia scomparsa, Ylenia Carrisi.

Di seguito un’altro piccolo stralcio del favoloso viaggio della cantante statunitense e il figlio Yari: