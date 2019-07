Ylenia in una foto in Spagna, Romina Power commossa la condivide sui social

Ylenia in una foto in Spagna, Romina Power commossa la condivide sui...

Romina Power è convinta che la figlia Ylenia Carrisi sia viva. Lo scatto dimostra che ha sempre avuto ragione: ricordo vivo nei fan

L’artista italo-americana, Romina Power, ha condiviso su Instagram una foto che ha commosso il web: ecco il motivo.

Romina Power ricorda Ylenia

Nel dicembre del 1994, la primogenita della coppia formata da Romina Power e Al Bano Carrisi scomparve nel nulla. Da quel triste giorno sono passati più di 25 anni ma, ancora oggi, la sua scomparsa è ancora avvolta dal mistero.Molte sono state le ipotesi aperte sulla sua improvvisa sparizione di Ylenia Carrisi. Negli anni sono ci sono stata diverse segnalazioni che non hanno trovato riscontro nella realtà.

Nonostante sia passato molto tempo da quel triste giorno, l’artista italo-americana non si è mai arrese e soprattutto non ha mai perso la speranza di riabbracciare di nuovo sua figlia, mentre Al Bano Carrisi è convinto che sua figlia sia morta. Nel 2014 la primogenita della coppia fu riconosciuta morta. Il cantante di Cellino San Marco ha presentato al tribunale di Brindisi una dichiarazione di presunta morte. Al tempo furono molte le indagini compiute dagli inquirenti ma nulla di realmente significativo è mai emerso in verità. Sarà morta? Sarà viva? Insomma, i quesiti sono tanti. Tuttavia, poche ore fa, Romina Power ha condiviso sui social un gesto di una ammiratrice che ha commosso il popolo del web.

Il gesto della fan spagnola

La scomparsa di Ylenia Carrisi ha lasciato, nel cuore dei suoi cari, un grande vuoto. Romina Power, nonostante siano passati molti anni, continua a lanciare segnali e la speranza di ritrovarla non si è mai affievolita.

Poche ore fa, l’artista italo-americana ha condiviso sui social una foto che commosso i suoi fan. Per quale motivo? L’ex compagna di Al Bano pubblicato su Instagram una foto che ritrae il braccio di una ammiratrice spagnola che ha fermato Romina per mostrarle il suo tatuaggio. La fan in questione ha chiamato sua figlia proprio come Ylenia. Lo scatto è stato accompagnata dalla seguente didascalia: