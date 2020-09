Romina Power in lacrime, il grido di dolore straziante: “Brucia”

Un grido di dolore quello di Romina Power che fa eco attraverso i social. La ex moglie di Al Bano in lacrime racconta il terribile strazio

Romina Power piange per la sua California. Nelle ultime ore, il cielo di San Francisco si è tinto di arancio a causa degli incendi che, sul posto, hanno provato 11 morti, stando alle ultime notizie.

La figlia di Tyrone – molto legata agli Stati Uniti, dove, appunto, è nata, esprime un proprio pensiero di dolore affidandosi ai social e su Instagram da sfogo al suo immenso rammarico nel vedere la California inghiottita dalle fiamme.

Romina Power su Instagram: “Povera mia California”

Si è collegata ad Instagram Romina Power per esprimere tutta la sua vicinanza alla California, negli ultimi giorni avvolta da fiamme che hanno provocato distruzione e morte.

Come la stessa cantante e attrice sottolinea sul proprio profilo personale, è molto doloroso vedere la terra avvolta da incendi che hanno devastato paesaggio e provocato vittime.

Ecco il suo post su Instagram:

“La mia povera California brucia. Migliaia di ettari in fiamme, intere cittadine evacuate. Quando finirà?”. Questa è la domanda che si pone Romina che soffre nel vedere lo Stato in queste condizioni.

Romina supporta ambiente e animali

Chi conosce Romina Power sa quanto la donna scenda in campo – in prima linea – per la tutela dell’ambiente e degli animali.

Qualche tempo fa, infatti, ha salvato un animale dal macello e ha scattato diverse foto in sua compagnia, ma non solo.

Oltre ad avere a cuore l’esistenza degli amici a quattro zampe – e non solo – la Power dedica tempo e impegno alla salvaguardia dell’ambiente.

Per questo motivo che l’ex moglie di Al Bano è così sconvolta da quanto sta accadendo in California, uno scenario apocalittico che non fa certamente preoccupare solo le autorità, ma anche chi intende tutelare il bene del pianeta e degli animali che ci vivono.

Anche i fan, che hanno coperto d like la foto, hanno espresso la propria preoccupazione in merito a questo devastante evento.