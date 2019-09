Romina Power, toglie il reggiseno rosso ‘Sfoggia le curve’: la foto e il messaggio della cantante

Romina Power ha voluto lanciare un messaggio molto importante postando un foto in cui si sfoggiano curve abbondanti e rotonde

Romina Power non è più magra come una volta. Un tempo era un modello per molte ragazzine, ma adesso che è una donna, una mamma oltre che un’apprezzatissima artista è un modello per tutte le donne che giustamente, con l’avanzar del tempo, non possono tener fede ad una linea impeccabile.

Romina Power, il messaggio per le donne curvy

Ci sono tantissime donne che purtroppo affrontano male i loro chili di troppo. La cantante, moglie di Al Bano, ha voluto per questo lanciare un messaggio chiaro. La bella Romina Power fa delle sue curve un vanto. Infatti, chi ce l’ha…deve mostrarle senza farsi complessi assurdi nascondendosi dietro vestiti eccessivamente larghi.

Tantissime anche le ragazze che si crucciano per un sedere troppo grande o un seno decisamente abbondante. Le curve sono belle, sono femminili. Pubblicando un’immagine che ha trovato forse per caso, Romina si fa portavoce di un messaggio positivo e che sicuramente sarà di aiuto a tante donne che non si accettano.

La Power e le sue curve che ancora infiamma

Durante l’estate, sono tante le foto che hanno ritratto Romina Power in costume con le curve in bella vista. La ex moglie di Al Bano è comunque un sex symbol che attrae fortemente i suoi fan. Romina è un modello non solo estetico, ma anche psicologico per tantissime donne.

Tutte le donne dovrebbero avere ben chiaro questo messaggio, soprattutto quelle che si sentono a disagio con il proprio corpo confrontandosi con i modelli che la società propina.

Molto spesso le donne del mondo dello spettacolo hanno dei trucchetti per apparire sempre belle ed impeccabili. Guaine contenitive, trucco, parrucco…tutto rende le bellezze in Tv vicine alla perfezione ma la verità è che tutte abbiamo dei difetti e bisogna accettarsi così come si è.