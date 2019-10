Romina Power senza make up: la cantante italo americana si mostra così sui social

L’artista italo-americana, Romina Power, è nuovamente al centro delle voci di gossip per il presunto allontanamento dal suo ex marito. Per quale motivo? I recenti e falsi rumors sulla coppia, secondo cui tra i due sarebbe finita per sempre, sono stati prontamente smentiti dalla diretta interessata sui social.

In questo periodo, l’ex moglie di Al Bano Carrisi si è concessa una mini vacanza insieme al suo secondogenito Yari alla volta delle Thailandia. Poche ore fa, ha pubblicato uno scatto in cui si mostra senza make up.

Romina Power senza trucco

La storia d’amore tra Romina Power e Al Bano ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. La notizia della loro separazione è stato un duro colpo per tutti coloro che credevano nella loro relazione ma questi non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma. Negli ultimi giorni, sono circolate voci sul loro conto, secondo cui l’artista italo americana avrebbe dichiarato che con Al Bano sarebbe finita per sempre. Per tale motivo, Romina Power tramite il suo account IG, ha deciso di denunciare il tutto, precisando che si tratta di una notizia falsa. L’ex moglie di Al Bano ha infatti scritto:

“COSA MI TOCCA LEGGERE SUL WEB

TUTTE PALLE!!! “

Ha poi aggiunto:

“NON CREDETE AD UNA SOLA PAROLA!”

La cantante al naturale sui social

Come mostrano gli scatti e i video pubblicati su IG, la cantante americana si è concessa una bellissima vacanza in Thailandia. Con lei anche il suo secondogenito Yari. Un viaggio immerso nella bellezza della natura e della cultura che ha voluto condividere con suoi figlio con il quale ha un bellissimo rapporto.

Non molte ore fa, Romina Power ha condiviso un nuovo scatto “senza filtri”, mostrandosi come non l’avevamo mai vista prima in fotografia!