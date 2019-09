Romina Power fuori di seno: rotondità incontenibili nel reggiseno, l’ex di Al Bano infiamma il web -FOTO

Romina Power sensuale in bikini, curve esplosive dell’ex moglie di Al Bano: il seno in mostra manda in delirio i fan [FOTO]

Per lei il tempo sembra davvero non passare mai. Alla soglia dei suoi 68 anni, Romina Power è una donna che non ha nulla da invidiare alla schiera di giovanissime showgirl e attrici. In vacanza mostra le sue curve morbide e la foto fa impazzire i suoi fan.

Romina Power con Al Bano: nuovo tour

Un momento d’oro per una delle coppie più amate di sempre: quella formata da Romina Power e Al Bano Carrisi. Lo scorso tre agosto sono diventati nuovamente nonni: è nata la seconda figlia di Cristel, Cassia Ylenia Luksic. Per la gioia dei numerosi fan che da sempre li seguono, gli ex coniugi hanno un nuovo progetto che bolle in pentola. Di cosa si tratta? In una recente intervista rilasciata al sito “La voce grossa“, l’artista italo-americana ha dichiarato che presto riprenderà il suo cammino artistico proprio con il suo ex marito:

“Con Al bano abbiamo in programma diversi concerti in Australia e Stati Uniti e una tournée nel nord Europa a novembre e Dicembre. E forse ci sarà una sorpresa televisiva, in più abbiamo inciso insieme una nuova canzone”

Nelle ultime ore in rete circola una foto della Power che ha mandato in delirio i fan.

L’artista americana esplosiva in bikini

L’ex compagna del cantante di Cellino San Marco è stata paparazzata dal noto settimanale ‘Chi’ in vacanza. Nel dettaglio, gli scatti ‘ rubati’ mostrano l’artista californiana con addosso uno striminzito tanga colore rosa, mentre è impegnata a scendere e salire dalla sua barca.

Pare che il bikini indossato dall’ex moglie di Al Bano sia decisamente sottile e sfoggia, allo stesso tempo, un décolleté, abbondante e ancora sensuale, che lascia poco spazio all’immaginazione. Le foto in questione è stata molto apprezzato dai fan. (FOTO)