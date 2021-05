Romina Power, schiaffo in faccia alla Lecciso per il compleanno Al Bano – FOTO

Romina Power, schiaffo in faccia alla Lecciso per il compleanno Al Bano...

L’ amatissima Romina Power sapeva del compleanno dell’ex marito Al Bano: nessuno si aspettava una cosa simile.

Dopo tanti anni d’amore era difficile che Romina Power non organizzasse nulla per il suo ex Al Bano. La cantante ha dato un sonoro schiaffo alla Lecciso.

Un giorno speciale per tutta la famiglia allargata dei Carrisi. Da un lato, il cantante può festeggiare gli anni nella sua tenuta con l’ amata Loredana Lecciso, dall’altro con l’ex compagna Romina Power.

Loredana Lecciso, schiaffo di Romina Power

Non è mai corso buon sangue tra Loredana Lecciso e Romina Power. Le due si sono sempre mal sopportate, almeno secondo il gossip attuale. Al Bano ha sempre sognato che la famiglia allargata potesse vivere in totale serenità, senza drammi.

Il cantante però non ha mai ottenuto la pace desiderata, almeno per ora. Sui social Romina ha voluto sottolineare il rapporto che comunque ancora la lega al suo ex marito facendo gli auguri al cantante di Cellino San Marco sui social.

Un gesto bellissimo ma che ha rappresentato un vero e proprio schiaffo a Loredana che proprio stamane ha postato una foto insieme al suo compagno a poche ore da risveglio.

Romina provoca Loredana?

A qualcuno è sembrata una vera e propria provocazione alla Lecciso che d’altro canto non ha mai nascosto di mal sopportare le frecciatine di Romina. La Power non si è mai risparmiata.

Essendo una donna molto ironica, durante i concerti con l’ex, ha a volte nominato indirettamente Loredana giocando col pubblico.

Romina, come si evince dalla foto, ha organizzato per Al Bano una bella sorpresa con tanto di torta al cioccolato.

Al post con la sua foto ne ha aggiunta un’altra che dev’essere stata una vera e propria doccia fredda per l’attuale compagna del cantante: la foto li ritrae insieme, giovani ed innamorati.

Un regalo, quello di Romina, che sicuramente Al Bano apprezzerà…ma Loredana? Vedremo se ci saranno reazioni!