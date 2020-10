Al Bano, il ritorno di Romina Power è ufficiale: ‘Qui per sempre’

Romina Power torna da Al Bano, lo scatto social sembra non lasciare dubbi: la dedica nostalgica commuove tutti.

Romina Power ha condiviso una foto che sembra non lasciare spazio ai dubbi: torna dall’ex marito.

Insieme ad Al Bano, l’artista italo-americana ha scritto un pezzo della storia della musica nazionale. Romina Power è una delle cantanti più apprezzate del Paese e ha sempre dimostrato di amare tantissimo l’Italia e, in particolare, la città che l’ha adottata: la Puglia.

La sua storia d’amore con Al Bano ha fatto sognare i fan in tutto il mondo. La notizia della loro separazione, avvenuta nel 1999, ha gettato nello sconforto il loro pubblico. Nonostante siano passati più di 20 anni da allora, c’è ancora chi non smettere di credere in un ritorno di fiamma.

Dopo che il suo matrimonio è naufragato, Romina Power ha lasciato la tenuta di Cellino San Marco ma il suo cuore è sempre rimasto lì.

Oggi, dopo aver ricostruito i rapporti con il suo ex marito, sembra proprio non volersi staccare dalla sua amata puglia: la nostalgica dedica dell’artista.

Il post che non lascia dubbi

Di recente, l’artista italo-americana ha condiviso sui social un post in cui ha dedicato amore eterno alla sua Puglia. Una terra che Romina conosce da molti anni, da quando da giovane è convolata a nozze Al Bano, originario di Cellino San Marco.

Una dichiarazione che sembra esprimere il desiderio della cantante di fare ritorno proprio nella sua amata città. Non è certo che l’artista voglia nuovamente trasferirsi in Puglia ma questa estate, insieme a suo figlio Yari e la sua fidanzata, hanno riscoperto insieme alcuni post magici della terra salentina.