Romina Power denuncia, il disperato appello alla Polizia: ‘Voglio che lo sappiano’

Scopriamo insieme quali sono state le parole usate da Romina Power, che ha voluto esprimere la sua in una tematica rilevante per il mondo.

Romina Power è sempre molto attiva nelle tematiche sociali e ancora una volta si è esposta pubblicamente.

Adesso, la cantante italiana ha lanciato un messaggio indirizzato direttamente alla polizia.

Il messaggio della Power arriva direttamente sul suo profilo social di Instagram, dove spesso pubblica i suoi pensieri e condivide i suoi ricordi.

Di recente, la donna ha pubblicato un messaggio diretto proprio alla Polizia! Scopriamo cos’ha detto!

Le parole condivise dalla Power sui social sono state le seguenti:

“I want the US Police to know that! After yet another shooting in the back.”