‘Quando sto con Al Bano sento…’ Romina Power bollente, la piccante rivelazione davanti a tutti

Romina Power provoca l’ex rivale, showgirl Loredana Lecciso con una frase piccante: “Quando canto vicino ad Al Bano sento …”

La bellissima Romina Power è tornata a far parlare di se, questa volta per una sottile provocazione mandata alla bellissima Loredana Lecciso.

Romina infatti protagonista indiscussa del capodanno su Rai 1 direttamente da Potenza, ha cantato insieme al suo ex marito Al Bano, ma quello che ha sconvolto è stato proprio la provocazione che la Power ha fatto durante la serata.

Romina Power e Al Bano insieme a Capodanno

I due ospiti della serata a Potenza, hanno infatti cantato insieme come ai vecchi tempo. I due infatti sono molto amati dal pubblico italiano proprio per l’amore che li ha uniti e he ancora oggi, si intravede mentre si guardano e cantano insieme. In tantissimi vorrebbero che i due tornassero di nuovo insieme, ma a quanto pare al momento Al Bano e Romina stanno bene cosi.

Il pubblico però sta imparando ad apprezzare anche però il loro ritorno insieme sul palcoscenico, come è successo anche a Potenza in diretta nazione su Rai 1.

Romina Power provocazione a Loredana Lecciso

La bella Romina infatti, si è presentata sul palco insieme al suo ex marito Al Bano e insieme hanno deliziato il pubblico italiano nella notte di Capodanno, con la loro musica. La bella Romina si è presentata con un vestito davvero elegante, tutta in bianco mentre Al Bano con un vestito semplice e il suo immancabile cappello. I due hanno hanno cantato insieme per quasi tutta la serata e hanno deliziato il loro pubblico. Lo stesso Amadeus ha sottolineato quanto fosse ancora forte il feeling tra i due:

“Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo.”

ha dichiarato Romina, lanciando una bella frecciatina piccante alla sua rivale in amore, Loredana Lecciso. Ma come l’avrà presa la bella showgirl?