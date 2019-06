Romina Power ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo alla cantante pochi minuti fa

Romina Power, l’ex moglie di Al Bano non si è sentita bene. La cantante è stata portata in ospedale e i figli l’hanno raggiunta il prima possibile

Romina Power ha lasciato tutti i fan con una grande paura. L’ultimo post pubblicato la vede in un lutto d’ospedale, con degli aghi delle vene. Ecco cosa è successo.

Romina Power in ospedale, la figlia migliore l’ha subito raggiunta

La cantante, ex moglie di Al Bano, non si è sentita bene ed è finita in ospedale. Grande apprensione tra i fan che ovviamente ignorano quale sia al momento il suo stato di salute. La cantante, infatti, pare non aveva dato alcun segno prima che potesse far supporre ad un necessario ricovero.

Ovviamente, preoccupanti anche i suoi figli sono subito andati da lei. In particolare, Romina Carrisi, la più piccola dei 4 che è anche quella più vicina in termini logistici alla cantante. La ultimo genita di Al Bano e Romina ha sottolineato, in un commneto sui social, che solo la preoccupazione per la sua adorata mamma poteva spingerla a prendere alla 6 del mattino un volo internazionale.

Romina, la foto in ospedale postata su Instagram

La cantante ha postato però una foto su instagram che fa pensare al meglio. Romina Power, infatti, ha alzato un bel pollicione in segno di: E’ tutto ok. Per fortuna quindi, qualsiasi cosa abbia avuto, la cantante al momento sta bene. Tra l’altro è nelle mani dei medici che sicuramente sapranno come curarla.

Forse un lieve malore, dato magari dalle elevate temperature che al momento, in tutto il mondo, stanno provocando svenimenti e altri tipi di problemi di salute. La cantante ha voluto ringraziare l’equipe medica che si sta prendendo dolcemente cura di lei.

Romina Power è davvero molto fortunata ad avere non solo un gran numero di fan che la sostengono ma anche l’amore totale dei figli e della sua famiglia.

Ecco il post condiviso pochi minuti fa.