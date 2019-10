Romina Power, dal medico prima di salire sul palco: ‘Lei non mangia…’ Al Bano e la gag divertente

Romina Power non poteva salire sul palco, per questo ha dovuto recarsi dal medico che ha ringraziato sul palco mentre Al Bano la prendeva in giro

Il cantante pugliese ha un ottimo rapporto con la sua ex moglie e adesso il pubblico e i fan di sempre sperano di rivederli insieme di nuovo come un tempo, marito e moglie. Anche se i cocci non possono tornare mai insieme senza crepe, il vaso c’è ancora ed è evidente quando i due sono insieme.

Il modo che hanno di scherzare, di guardarsi la dice davvero lunga. Al Bano e Romina Power sono destinati a stare insieme, che lo vogliano o no, almeno è questo che pensano i fan guardandoli. Una fanpage, infatti, ha voluto un loro momento esilarante sul palco di Melbourne.

Al Bano, sul palco con Romina Power: la battuta sul vizio della cantante

Il cantante di Cellino San Marco e Romina Power hanno affascinato il pubblico di Melbourne con le loro esibizioni, performance come sempre piene di pathos e divertimento. I due, infatti, non mancano di intervallare le canzoni con gag molto divertenti o romantiche.

Prima della battuta, questa volta però, Romina ha voluto fare un ringraziamento particolare al suo medico, il Dottor Raffaele, che come ha precisato le ha dato un notevole aiuto nel contrastare il suo acciacco in modo più celebre. Probabilmente, la cantante fa riferimento ad un problema al ginocchio che non le permetteva di camminare come sempre. Ovviamente, non poteva mancare la battuta sul suo ex marito. La Power, infatti, ha ironizzato sulla pancia del cantante sempre più tonda e pronunciata.

La risposta provocatoria a Romina

Albano però non ha ignorato la provocazione e giustamente non ha risposto a tono alla sua ex moglie. Il cantante, infatti, ha ricordato che lei proprio così attenta alla linea non è. Romina non ha mai nascosto di essere una buona forchetta e le sue curve lo dimostrano.

Lo scambio di battute diventa però esilarante perché il cantante sottolinea che la Power non è solita mangiare, ma proprio strafogare. Ecco il video amatoriale che una signora tra il pubblico in Australia ha girato. L’audio non è perfetto, ma la didascalia aggiunta dalla fanpage dei due artisti aiuta a capire cos’è successo sul palco.

Ancora una volta i due mostrano un’affinità davvero notevole e un rapporto unico che sembra poterli portare presto a quell’unione di un tempo che regnava anche nella vita privata quando erano una coppia affiatata e piena di sogni da realizzare.