Romina Power, un lutto familiare devastante ‘Mi manca tantissimo’: il messaggio straziante sui social commuove i fan

L’ex moglie di Al Bano, Romina Power, ha voluto scrivere suo social il dolore mai svanito per il lutto familiare che l’ha colpita tanti anni fa

Romina Power è stata una dei personaggi più amati e desiderati nel mondo dello spettacolo. La cantante ex moglie di Al Bano però in queste ultime ore ha preoccupato e non poco i fan. I fan, dopo gli ultimi gossip sulla coppia, non hanno potuto fare a meno di notare quanto la cantante sia triste.

Romina Power il ricordo straziante

La bellissima e bravissima cantante Romina Power in queste ultime ore ha fatto preoccupare i suoi fan. Sui social la cantante è apparsa triste e nostalgica. La cantante, infatti, ha pubblicato un post davvero commovente in ricordo del suo dolce papà. Il famoso papà di Romina, Tyron Power, è stato un bravissimo attore cinematografico statunitense.

Noto non solo per le doti artistiche,Tyron è ricordato anche per la sua bellezza e il suo fascino. Purtroppo Romina ha potuto godere della presenza del suo papà solo per poco tempo, infatti il bellissimo Tyron è scomparso nel 1959 a causa di un infarto fulminante.

“Mi manchi”: il messaggio commovente sui social

La cantante americana nelle ultime ore, in occasione quasi della data del decesso del papà che ricade il 15 Novembre, ha postato una foto di lei da piccolo in braccio al suo amato papà. Romina ogni anno e in ogni occasione non manca mai di ricordare l’amore e la dolcezza che Tyron le ha donato in quei pochi anni di vita.

La cantante infatti ha postato uno scatto in bianco e nero di lei e del suo papà sorridenti e felici in una splendida giornata di mare. Romina Power ha infatti voluto ricordare il suo papà con una foto davvero speciale. Non sono venuti a mancare i commenti e le splendide parole degli utenti alla foto sui social che si sono detti commossi per la felicità che entrambi sprigionavano nella foto.