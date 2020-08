Un dolore immenso dopo una vita passata insieme. Al Bano non è il solo a soffrire, il racconto dell’ultimo abbraccio con Romina

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Romina Power ha parlato a cuore aperto di un episodio inedito che riguarda la madre del cantante pugliese, Jolanda, scomparsa pochi mesi fa: il racconto è da brividi.

Il ricordo di Romina Power

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Dopo la loro separazione, avvenuta nel 1999, Romina Power e Al Bano sono oggi una coppia artistica. Sul palco continuano a far battere il cuore dei loro fan che, da anni oramai, sperano in un loro ritorno di fiamma.

Speranza che sembra sempre più lontana visto che è di pochi giorni fa la notizia secondo cui presto il cantante convolerà a nozze con Loredana Lecciso. Ovviamente si tratta solo di voci di gossip, i diretti interessanti non hanno mai smentito o confermato queste indiscrezioni.

In un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, la cantante italo-americana ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio e del riavvicinamento artistico all’ex compagno. Inoltre ha voluto condividere con i lettori anche un episodio che riguarda la madre del cantante, Jolanda, scomparsa a dicembre dello scorso anno.

Le parole da brividi della cantante

A dicembre dello scorso anno, si è spenta all’età di 96 anni la mamma del cantante pugliese, Jolanda. Un vero e proprio punto di riferimento per Al Bano: la sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

Di recente, intervistata dal Corriere della Sera, Romina Power ha condiviso con i lettori un particolare momento che riguarda la nonna dei suoi figli. Il riavvicinamento artistico tre lei e Al bano è avvenuto in Russa e in quella occasione era presente anche la donna:

“Quando ho rivisto mia suocera, mamma Jolanda mentre cantavo l’ho vista seduta in prima fila, poi i nostri sguardi si sono incrociati dopo la canzone. Lei è venuta sotto il palco e io mi sono stesa per poterla abbracciare“.

Un ricordo indelebile per l’artista.