Romina Power in piscina, il bikini strizza le curve burrose: la foto inedita amarcord fa boom di like

Romina Power indossa un costume striminzito: fisico da urlo e bellezza senza età, lo scatto amarcord fa il pieno di like

Una fanpage dedicata a Romina Power ha condiviso uno scatto che la ritrae con in indosso un costume che risalta perfettamente le sue curve. Nonostante siano passati tanti anni da allora, la sua è una bellezza senza tempo.

Romina Power, lo scatto amarcord

Resta senza dubbio una delle artiste più amate del nostro Paese e non solo. Romina Power, dopo la separazione da Al Bano, da qualche anno è riuscita a ricostruire il rapporto con l’artista ed è tornata a cantare con lui allietando numerosi fan nei palchi italiani e di tutto il mondo.

Nel corso della sua lunga carriera, la cantante italo-americana ha conquistato una grande fetta di pubblico non solo per il suo talento ma anche per il suo charme e per la sua semplicità.

Di recente, una pagina fan dedicata alla Power ha pubblicato un nuovo scatto amarcord che ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo? La foto in questione ritrae la donna con un fisico super tonico e mozzafiato che non mostrava da anni.