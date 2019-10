Romina Power parla del suo rapporto con l’ex marito: “Al bano e Romina insieme non li vedrete più”, l’intervista rilasciata a Nuovo

Una delle coppie più amate della televisione italiana è, senza alcun dubbio, quella formata da Romina Power e Al Bano Carrisi. Il loro amore ha fatto sognare e la notizia della loro separazione non hai mai convinto i loro fan. Dopo tanto anni, l’artista italo-americana è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex marito.

Romina Power: il rapporto con Al Bano

Una storia d’amore che ha appassionato i fan in tutto il mondo: quella di Romina Power e Al Bano Carrisi. Dopo il matrimonio e la nascita dei loro quattro figli, la coppia ha deciso di dirsi addio nel lontano 1999. Da allora, i due continuano ad essere al centro delle voci di gossip per il presunto ritorno di fiamma mai direttamente smentito o confermato.Di solito, la cantante non si sbilancia mai e non ama far trapelare dettagli della sua vita privata.

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, pare che si sia confessata sul reale rapporto con l’ex marito. Parole che lascerebbero pochi dubbi e che farebbero dispiacere chi da sempre crede nella loro riconciliazione.

Le parole dell’artista italo-americana

Nella sua lunga intervista rilasciata al magazine di gossip, l’artista italo-americana ha confessato che non vedremo più insieme lei e Al bano.

“Albano e Romina insieme non li vedrete più”

Non è ancora chiaro se la Power si riferisca al suo rapporto sentimentale con il papà dei suoi quattro figli. La coppia è tornata nuovamente insieme, sotto il profilo artistico. I due sono impegnati in un tour in giro per il mondo. Di recente, è stato confermata la loro presenza sul palco dell’Ariston, nella prossima edizione del Festival di Sanremo al cui timone ci sarà Amadeus.