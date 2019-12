Romina Power, il decesso poche ore fa: la triste notizia del lutto sui social ‘Era amore’

Un dolore immenso quello provocato dalla recente scomparsa. Romina Power, con un addio straziante sui social, ha rivelato la morte dell’amico

Una persona speciale che ha lasciato un dolore immenso nel cuore di chi l’ha conosciuto. Romina Power, un addio straziante quello apparso poche ore fa sui social.

Romina Power, il lutto poche ore fa

La cantante statunitense non ha potuto fare a meno di esprimere, attraverso bellissime parole di cordoglio, il dolore per la scomparsa di Dass Ram, amico e sua guida spirituale. L’uomo, noto psicologo statunitense, il cui nome per esteso è Richard Alpert, ha purtroppo lasciato questo mondo poche ore fa.

Essendo stato per Romina di grande importanza, la ex moglie di Al Bano ha voluto esprimere con parole tutte sue l’immenso dolore ma anche la speranza di una sua ‘reincarnazione’. Non tutti sanno, infatti, che Romina negli ultimi anni ha abbracciato il buddismo e quindi crede molto in tutte le sfumature della religione sopracitata.

Prima Jolanda, poi Ram

Non è un Natale fatto di buone notizie per Romina. La cantante ha già subito, pochi giorni fa, una grande perdita che ha segnato tantissimo anche i suoi figli: la morte della dolcissima mamma di Al Bano, nonna Jolanda a cui la star era molto legata. Per Romina, Jolanda era una seconda mamma, anche più presente della sua biologica.

Adesso è arrivata anche la notizia spiazzante della morte dello psicologo che ha lasciato questo mondo alla veneranda età di 88 anni. Una vita piena, fatta di studio, meditazione e grande empatia. Romina ha usato bellissime parole per accompagnarlo nella sua ultima tappa di vita.

Ovviamente non poteva mancare una citazione ad un altro grande maestro Neem Karoli Baba. Non si conoscevano da tanto ma le loro anime sono subito entrate in forte sintonia e Romina non dimentica.