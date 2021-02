Romina Power choc “Mi hanno rubato l’identità”, scatta la denuncia

Romina Power è finita nel mirino dei media e non solo! La cantante americana ha denunciato quanto di grave è accaduto attraverso i social.

L’annuncio è stato immediatamente colto dai suoi fan, che si sono mobilitati per aiutare l’artista, che si trovava in una situazione drammatica.

Di seguito vi sveliamo cos’è accaduto. Romina Power sta vivendo delle ore da panico.

Qualche ora fa, Romina Power ha fatto un annuncio inaspettato su Instagram.

Lì l’artista è seguita da 215 mila followers, che la sostengono da sempre. La Power conta su di loro e crede che anche questa volta la aiuteranno.

Romina ha bisogno dell’aiuto dei fan, perché è finita nel mirino dei cosiddetti “ladri di identità”.

Persone che rubano foto dai social o in generale da internet e creano account falsi.

La preoccupazione dell’artista è palpabile, e l’annuncio, in poco tempo, ha superato i mille like.

“Non sono io! Non so chi sia questa persona che si spaccia per me. Questo profilo si sta spacciando per me.”