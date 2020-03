Due strazianti lutti in famiglia, Romina Power: gli addii sui social commuovono i fan

In questi ultimi giorni Romina Power ha voluto omaggiare sui social le donne più importanti della sua vita. I ricordi di Ylenia e la suocera Jolanda commuovono i fan

Romina Power ritorna al centro dell’attenzione. In questi ultimi giorni l’attrice di origine statunitense ha pubblicato alcuni post che ha voluto dedicare a tutte le donne più importanti della sua vita.

Tra questi lo straziante e il nostalgico ricordo di Ylenia Carrisi scomparsa circa 27 anni fa, e la mamma di Al Bano Carrisi, la Signora Jolanda scomparsa lo scorso dicembre a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Scopriamo di più.

Romina Power, il ricordo di Ylenia commuove i fan

In occasione della festa della Donna, lo scorso 8 Marzo, Romina Power ha voluto dedicare alle donne della sua vita uno speciale omaggio, per ricordare loro quanto siano e siano state importanti nella sua vita.

In prima linea il ricordo di Ylenia Carrisi scomparsa nel 1994 a New Orleans, immortalata in un dolcissimo ritratto di famiglia tutto al femminile, in cui appaiono le figlie, la sorella e la mamma della cantante. La foto è accompagnata dalla didascalia:

‘Donne della mia vita, vi amo’

il dolcissimo ricordo ha commosso i fan (l’articolo continua dopo la foto).

Romina Power, l’omaggio alla suocera Jolanda

Tra le donne più importanti e speciali della sua vita, cè la signora Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, con la quale nel corso degli anni ha costruito un rapporto davvero speciale, e ha saputo starle accanto come solo una vera mamma può fare, soprattutto nei momenti più difficili, come quelli della scomparsa della sua primogenita, Ylenia:

‘Un’altra donna speciale nella mia vita’

ha scritto sui social, postando un dolcissimo collage di alcune foto in cui appaiono sorridenti ai tempi che furono. Ecco il post pubblicato dalla Power in sua memoria: