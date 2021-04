La ex moglie di Al Bano è sempre stata un’icona di bellezza, una bellezza però candida e semplice. Romina Power ha postato però una foto provocatoria.

Amatissima dai fan di tutto il mondo per la sua arte e la sua anima: Romina Power sa come essere simpatica e allo stesso tempo polemica su alcuni temi della società.

Questa volta l’ex di Al Bano ha postato una foto che non aveva bisogno di tante parole.

Romina Power, la chirurgia e il prime dopo spaventoso

Cantante, attrice, scrittrice, pittrice, mamma…Romina Power è sicuramente un’artista eclettica ma soprattutto una persona che ama migliorare la società nel suo piccolo. Tante volte si è schierata dalla parte dei più deboli, sulle cause più ignorate dallo Stato italiano.

In fondo, Romina pur essendo americana ha il cuore italiano: grazie alla storia d’amore con Al Bano, la Power ha potuto innamorarsi del nostro paese e dei suoi pregi, un po’ meno dei suoi difetti.

Questa volta Romina ha voluto provocare i suoi fan con una foto che palesa come viene interpretato oggi il concetto di bellezza.

Romina contro la chirurgia plastica eccessiva

La cantante non è mai stata pro la chirurgia estetica. Tant’è che non è la prima volta che posta la foto in questione. Già lo scorso anno, in vista di Sanremo aveva provocato chiedendo ai fan se, prima di salire sul palco, sarebbe stato meglio fare qualche ritocchino.

Purtroppo viviamo in una società dove per essere considerati belli bisogna eliminare qualsiasi difetto fisico o pseudo tale.

La foto della statura, tipicamente associata alla classica bellezza, completamente ritoccata nelle labbra e nel seno, riesce a spiegare in toto come il concetto di bellezza sia sfociato in un rifiuto della naturalezza.

Romina ha provocato i fan, questa volta, chiedendo se era il caso di gonfiare le forme in prossimità dell’estate. E’ chiaro che, a modo suo, Romina voglia lanciare dei messaggi, soprattutto ai più giovani invitandoli a rifletti sulla vera idea di bellezza, quella che non ha canoni né misure.