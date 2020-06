Romina Power senza intimo: la foto completamente nuda fa il giro del web

Romina Power senza veli si sdraia sul divano, lo scatto amarcord dell’ex di Al Bano in ricordo della bellezza giovanile fa impazzire il web.

Un tuffo nel passato grazie ad una foto che è spuntata in rete che ha come protagonista l’artista italo-americana. Uno scatto del amarcord che ritrae Romina Power sdraiata sul divano senza veli in cui mostra un ‘nudo acerbo ‘ pubblicato da un vecchio numero del settimanale Novella 2000.

Romina Power: foto in cui si celebra la bellezza

Una della coppia artistiche più amate nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, quella formata da Al Bano e Romina Power. Per anni, oltre a formare un duo sul palco, la loro storia d’amore ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo, fino alla separazione avvenuta nel lontano 1999. La speranza di rivederli di nuovo insieme non si è mai affievolita nei cuori di chi da sempre li segue e il loro riavvicinamento artistico riaccende il sogno dei fan.

L’artista italo-americana è sempre stata una donna riservata e non ha mai spiattellato ai quattro venti la sua vita privata. Nelle ultime ore, circola in rete una fotografia della cantante da giovane mentre posa per il noto settimanale senza veli, in tutta la sua straordinaria bellezza.

Un tuffo nel passato

Da alcune ore, circola in rete una bellissima fotografia pubblicata sul noto settimanale di gossip nel 1984, Novella 2000.

Lo scatto in questione ritrae Romina Power con un cantante americano che le fa compagnia e le bacia il capo, mentre l’ex compagna di Al Bano Carrisi è distesa con il décolleté in primo piano e senza nulla che la copre fino all’ombelico. Un’istantanea non volgare che celebra perfettamente la bellezza della cantante.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Romina Power, chi era la mamma Linda Christian?