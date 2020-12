Romina Power: “Sta male”, la cantante posta una foto e fa preoccupare tutti

Romina Power ha allarmato i suoi fan con il suo ultimo post su Instagram. La cantante statunitense molto preoccupata: ‘Sta male’

Romina Power è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Molto attiva sui social, la cantante statunitense ama condividere attimi della sua vita e riflessioni sui socia.

In particolare lo scorso Novembre l’abbiamo vista raccontare aneddoti sulla sua Ylenia, che quest’anno avrebbe compiuto 50anni.

Poche ore fa è tornata sotto i riflettori per aver pubblicato un post sui social, con il quale ha preoccupato tutti: ‘Sta male’ scrive la compagna artistica di Al Bano. Ecco che cosa è accaduto.

Romina Power preoccupata

Secondo quanto rivela l’ultima immagine postata, sembra che l’artista sia molto preoccupata per le condizioni di salute di qualcuno a lei molto caro.

Con una foto, ha annunciato che il suo piccolo Cutie, il suo dolcissimo cagnolino è attualmente ammalato. Ma che cos’ha?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Romina Power non racconta dettagli in merito, ma è tanta la vicinanza del suo pubblico, che l’ha sommersa del suo affetto mostrando interesse relativamente alle condizioni del cucciolo.

Ylenia dove sei? L’ultimo appello di Romina

Non si arresta la speranza di Romina Power nel ritrovare la sua primogenita Ylenia, scomparsa 27 anni anni fa a New Orleans. Come è noto quest’anno avrebbe spento 50 candeline.

Non è mancato per cui l’appello della cantante statunitense che si chiede dove sia adesso, dedicandole un lungo e commovente post proprio nel giorno del suo compleanno.

‘I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti’ esordisce Romina Power sul suo profilo Instagram, nel ricordare quella che oggi sarebbe una splendida donna di mezza età, dal cuore gentile come raccontano i suoi aneddoti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Poi continua, scrivendo che i compleanni scandiscono il tempo che passa, ciò nonostante coloro che sono appartenuti al nostro passato restano comunque vivi nel nostro presente, perchè questo ‘collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione’ e ciò che alla fine muove tutto e vince su ogni cosa ‘è l’amore’:

‘Possa il nostro amore splendere per sempre’

conclude Romina Power nel suo commovente ricordo di Ylenia nel giorno del suo compleanno..