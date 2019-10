Romina Power dolore sul palco durante l’esibizione, Al Bano turbato: la cantante costretta a sedersi

Romina Power e Al Bano ieri sera si sono esibiti ad Atlantic City. Durante l’esibizione però la cantante americana ha avvertito un forte dolore

Il successo di Al Bano e Romina Power continua. I fan di tutto il mondo sono felici di vederli di nuovo insieme con la stessa grinta di sempre. I due ex coniugi però hanno dovuto affrontare tante sfide, adesso è la cantante ad aver bisogno di un po’ di riposo.

Romina Power, dolore durante l’esibizione

Non tutti sanno che di recente, la cantante americana ha dovuto sottoporsi ad una operazione al ginocchio. Dopo lo spavento dei fan però, la sua carriera è proseguita come sempre. Romina e Al Bano hanno continuato ad esibirsi in tutto il mondo lasciando sempre una scia nostalgia canaglia tra i fan che nel profondo del loro cuore sperano che un giorno i due tornino a fare coppia fissa non solo sul palco, ma anche nella vita.

Come in ogni concerto, anche in quest’ultimo ad Altantic City, non sono mancati momenti di leggerezza, gag divertenti. Con la sua ironia Romina è la spalla perfetta per il ‘serioso’ Al Bano. Infatti, prima di esibirsi in una delle loro più celebri canzoni, il cantante pugliese ha provato ad accennare qualche cosa in inglese. Purtroppo, nonostante gli anni passati con Romina, il cantante non è migliorato tantissimo.

Romina non ha potuto evitare di rimarcare la cosa, sottolineando che lei – al contrario suo- ha imparato l’italiano ma anche il pugliese. Purtroppo però, dopo tante ore in piedi, il dolore alle articolazioni ha cominciato a farsi sentire. La bella Power ha dovuto interrompere l’esibizione per andare dietro le quinte a riposare.

Romina torna ma da seduta

La cantante ovviamente non ha abbandonato il palco per molto. Aveva solo bisogno di riposare il ginocchio dalla pressione. Per agevolarle l’esibizione, gli operatori le hanno portato subito una sedia.

E così Romina ha potuto continuare l’esibizione con più serenità. La difficoltà nel camminare sono ancora evidenti ma anche comprensibili. L’intervento è comunque recente. La cantante, come testimoniato dalla figlia, per evitare di stancarsi troppo, prima del concerto ha anche utilizzato uno scooter elettrico.

Il concerto ovviamente è comunque stato un successone e i fan non vedono l’ora di rivederli. Questo è l’effetto che la celebre coppia fa nei fan: un’iniezione di felicità e nostalgia che provoca una dipendenza positiva dalla loro musica e dal loro calore.