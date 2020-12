Al Bano non sposa Loredana, fa la proposta a Romina: il clamoroso No

Al Bano non sposa Loredana, fa la proposta a Romina: il clamoroso...

Per il terzo anno consecutivo, la cantante dice di ‘no’ alla proposta che le ha rivolto l’ex marito. I motivi del rifiuto sono seri.

Nuova bomba su Al Bano e Romina Power! Questa volta, pare che la cantante abbia rifiutato un’invito dell’ex marito.

Il cantante di Cellino, infatti, aveva invitato Romina a trascorrere il Natale insieme, ma la cantante ha detto “no” e i motivi sarebbero seri.

Una delle ragioni sarebbe Loredana Lecciso, che di recente ha detto la sua su una questione e ha lanciato una frecciatina all’ex di Al Bano. È guerra?

Bomba su Al Bano e Romina

Nel corso di una delle ultime puntate di Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha fatto una rivelazione imperdibile su Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso.

In base all’ex gieffino, infatti, Al Bano avrebbe invitato Romina a trascorrere il Natale in famiglia, ma la cantante americana avrebbe risposto di no.

La ragione? Sarebbe il virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. L’artista vuole mantenere le distanze e rispettare il dpcm, evitando gli assembramenti.

Un rifiuto incredibile, ma non sarebbe addirittura il primo. Secondo Jonathan, infatti, è la terza volta che Romina non passa il Natale a Cellino.

E non è tutto. Perché Jonathan ha fatto un’altra assurda rivelazione.

Il motivo è Loredana Lecciso

Il virus non sarebbe l’unico motivo che avrebbe spinto Romina a rifiutare l’invito di Al Bano. Ci sarebbe anche lo zampino di Loredana Lecciso, che non gradirebbe la presenza della Power.

In base a quanto riportato dal sito CheNews, infatti, Loredana, nei giorni scorsi, si sarebbe espressa nel merito delle famiglie allargate.

Rivolgendosi alla figlia Jasmine Carrisi, le avrebbe augurato di farsi una famiglia tradizionale. La frecciatina alla situazione con Al Bano e Romina Power è evidente.

È guerra? Per il momento nessuna replica da parte di Romina è giunta, ma rimaniamo in attesa di aggiornamenti.