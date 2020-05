Curve burrose in veli trasparenti, Romina Power in una danza del ventre sensuale, lo scatto amarcord

Curve burrose in veli trasparenti, Romina Power in una danza del ventre...

La bellissima Romina Power non ha mai avuto timore di mostrare le sue curve burrose. Il video della sua sensuale danza del ventre è indimenticabile

Una donna come Romina Power non è facile scordarla. E’ forse per questo che Al Bano, il suo primo e unico marito, fa fatica a dimenticarla. Anche se ormai ha confermato il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, il cantante non smette di vedere l’adorata ex moglie che resta la madre di 4 dei suoi 6 figli. Poche ore fa, la bellezza della cantante è tornata alla luce in un video in cui le sue curve sinuose sono valorizzate da veli che lasciano ben poco all’immaginazione.

Una versione inedita della cantante

Romina Power la conosciamo tutti, la celebre cantante italiana che ha raggiunto l’apice del successo nel nostro Paese e nel mondo in coppia con Albano Carrisi.

In questi giorni è tornata a essere protagonista della televisione italiana grazie ad alcuni filmati trasmessi nel corso del programma televisivo di Rai Techetechetè. La trasmissione, che manda in onda le perle della televisione italiana, collezionandole sin dalla sua nascita, ha mostrato una versione del tutto inedita, o che molti avevano dimenticato, della Power.

La foto clamorosa

Come sottolineato da Meteo Week, dal momento in cui vita di Romina si è unita a quella di Albano, l’artista ha dedicato anima e corpo alla musica.

Non tutti sanno, però, che la Power, nel corso della sua carriera, si sia dedicata anche al mestiere di attrice: ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo seguendo le orme dei genitori, facendo parte, sin dagli inizi, di importantissime produzioni.

A ricordarcelo ci ha pensato Techetechetè, attraverso alcune immagini che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Nei frammenti in questione l’artista interpreta una ballerina: il video mostra la Power mentre si esibisce in una coreografia di danza del ventre, che ha stupito i fan, che non ricordavano il film in questione.

Le immagini sono state condivise anche dal figlio Yari Carrisi, che con la madre condivide la sua arte, e che deve aver manifestato il suo stupore alla vista della madre nel ruolo di ballerina di danza del ventre.

Chissà se il pubblico televisivo avrebbe mai immaginato di vedere Romina Power con la danza quando era poco più che una ragazzina!