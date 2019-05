Romina Power lascia l’Italia di nuovo per il suo amore

Romina Power lascia il nostro Paese per un importante motivo: ecco dove è andata l’ex moglie di Al Bano Carrisi

L’artista italo-americana ha deciso di lasciare di nuovo l’Italia per un motivo importane. Ecco dove è andata Romina.

L’ex compagna di Al Bano via dall’Italia

In una recente intervista al settimanale Gente, Al Bano Carrisi ha condiviso con i lettori una notizia che ha reso felici i suoi numerosi fa. Il cantante di Cellino San Marco ha fatto una clamorosa confessione riguardante la sua ex moglie. In particolare, il cantautore pugliese ha dichiarato che Romina Power tornerà a vivere in Italia dopo ben setti anni di residenza in California per questioni di lavoro. Non è ancora chiaro se l’artista italo-americana si trasferirà a Roma o nella tenuta del suo ex marito.

Tuttavia, pochi giorni fa la cantante ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra che ha lasciato temporaneamente l’Italia per un motivo molto importante. Romina Power ha deciso di intraprendere un viaggio per raggiungere sua figlia Cristel Carrisi.

Romina Power e la foto con Kai

L’artista italo-americana è molto attiva sui social e non manca mai di condividere i suoi pensieri e la sua quotidianità con i suoi fan. Non molti giorni fa, Romina ha condiviso un tenero scatto insieme al suo piccolo nipote Kai non mostrando il suo volto proteggere la sua privacy della famiglia. Come ogni nonna, la cantante non vedeva l’ora di riabbracciare il suo piccolo nipotino. La terzogenita della coppia Romina e Al Bano vive in Croazia per cui l’artista ha dovuto lasciare momentaneamente l’Italia per poter riabbracciare il piccolo Kai.

Nel corso di una delle puntate di Domenica In, Cristel Carrisi ha annunciato che ad agosto sarà di nuovo mamma di una bambina. I nonni non vedono l’ora di prendere tra le braccia la nipotina.