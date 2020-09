Romina Power confessa: ‘Al Bano mi viziava’. La rivelazione privata, retroscena inedito

Romina Power e Al Bano continuano a far sognare il loro pubblico: l’inedita confessione della cantante riaccende le speranze dei fan

In una recente intervista, Romina Power è tornata a parlare della sua storia d’amore con Al Bano Carrisi. Nonostante siano trascorsi molti anni dalla loro separazione, i fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma.

Romina Power, il rapporto con Al Bano

La storia d’amore tra Romina Power e Al Bano Carrisi ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo. Dopo il matrimonio e la nascita di 4 figli, nel 1999 giunge una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: la coppia ufficializza la separazione. Qualche anno più tardi, il cantante pugliese decide di voltare pagina e di vivere la sua relazione con Loredana Lecciso, dal quale ha avuto due figli: Jasmine e Al Bano Jr.

Di recente, l’artista italo-americana è intervenuta nuovamente sulla relazione avuta con l’artista. La donna racconta con un pizzico di nostalgia e malinconia i momenti trascorsi insieme a lui.

L’intervista all’artista italo-americana

Un senso di malinconia che probabilmente è suscitato anche dalla presunta promessa di matrimonio del cantante alla showgirl leccese. Non si sa ancora se questo lieto evento ci sarà o meno, ma è noto che tra la cantante e il suo ex marito è tornata la pace anche per il bene del loro figli. Negli ultimi anni, i due sono tornati ad essere solo una coppia sul palco ma nonostante siano trascorsi più di vent’anni dal loro addio, c’è ancora chi spera di rivederli nuovamente insieme.

Ad accendere le speranze, sono anche le parole di Romina Power, la quale ha rivelato dettagli inediti del suo rapporto con l’artista:

“Al Bano mi ha viziata molto. Sguazzavo in tutte le attenzioni di un uomo che mi dimostrava l’amore in quel modo così spontaneo”

Ad ogni modo, l’artista italo-americana ha idee ben precise: non vuole avere nessun altro compagno. Una storia così lascia ricordi indelebili nel cuore.