Romina Power su Al Bano, confessa: “Ci ho messo il cuore”

L’artista italo-americana torna a parlare del suo rapporto con Al Bano: l’intima confessione di Romina Power commuove i fan

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni , Romina Power è tonata a parlare del suo rapporto con Al Bano: le sue parole raccolgono il consenso dei numerosi fan della coppia.

Romina Power, rapporto con Al Bano

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Nonostante il divorzio, avvenuto nel lontano 1999, la speranza di vederli nuovamente insieme non si è mai affievolita nel cuore dei fan. Dopo un lungo periodo di crisi e incomprensioni, negli ultimi anni continuano a formare una coppia artistica. Da circa trent’anni, Al Bano e Romina sono in giro per il mondo con i loro brani di grande successo.

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista italo americana è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex marito. Non manca di menzionare sua sorella Taryn, venuta a mancare nelle scorse settimane dopo aver combattuto la sua battaglia personale contro il cancro.

Le parole dell’artista italo-americana

Al settimanale, Romina Power ha confidato che le sue canzoni preferite fanno dei sue due album in cui ammette di aver messo tutto il suo spirito e il cuore. Tra le sue preferite compaiono anche quelle contenute nei primi dischi dell’artista pugliese “Atto I” e “1978”, dove dichiara “c’era il nostro vero spirito”. In merito alle loro esibizioni:

“Ci piace cantare e comunicare con il pubblico attraverso la musica. E sul palcoscenico non ci divertiamo solo tra di noi, ma con tutto il gruppo: alcuni di loro sono con noi da TRENT’ANNI. Siamo tutti affiatati!“.

Non manca di menzionare sua sorella, che si è spenta nelle scorse settimane dopo aver combattuto contro il cancro. Di lei, Romina Power ricorda la sua forza nel seguire sempre e solo il suo cuore.