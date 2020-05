Romina Power, chi era la mamma Linda Christian?

Chi era Linda Christian, la madre della celebre cantante e figlia di Tyrone Power, Romina Power

Scopriamo insieme tutti i segreti della madre di Romina Power, Linda Christian, l’Anatomic Bomb di Casino Royale!

Chi era Linda Christian

Passata alla storia come la prima e vera Bond Girl del cinema internazionale, la Christian è nota anche per essere stata la moglie di Tyrone Power e la madre della celebre Romina Power.

L’attrice era riuscita a ottenere grande attenzione mediatica per via dei suoi successi cinematografici, come quelli ottenuti grazie al suo ruolo di Valerie Mathis, nella versione televisiva di “Casino Royale”, riadattamento per il piccolo schermo del 1954.

Quando ottenne l’enorme successo, la Christian era già sposata con il bel tenebroso attore statunitense Tyrone Power da cinque anni. Nel corso di quest’unione, nacque la figlia Romina Power.

Nel 1956 arriva la rottura tra i due e la Christian inizia a frequentare il pilota spagnolo Alfonso de Portago, deceduto nel ’57. Successivamente, l’attrice sposa un altro attore, questa volta di origini inglesi, Edmund Purdom.

La Christian è sempre stata una donna di straordinaria bellezza, ribattezzata negli anni ’40 come The Anatomic Bomb.

La malattia della madre di Romina Power

L’attrice è scomparsa nel 2011 a causa di un brutto male al colon. Nei suoi ultimi tre anni di vita, la Power si è prontamente unita alla madre nella sua lotta contro il tumore.

Il racconto di quel periodo è presente anche nel romanzo autobiografico della Power, dal titolo “Ti prendo per mano”, edizione Mondadori.

Romina, in quel periodo, aveva deciso di diminuire gli impegni di lavoro, per trasferirsi negli Stati Uniti e ritrovare il rapporto con la madre.

Nonostante la malattia, come dichiarato dalla cantante, la madre si è mostrata molto determinata nel non voler ricevere alcun tipo di cura, in quanto da sempre restia a sottoporsi alle diagnosi di qualsiasi tipo di medico.