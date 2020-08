Romina Power irriconoscibile, taglio netto ai capelli: la foto diventa vitale – FOTO

Lo scatto mai visto che mostra la nota showgirl in una veste mai vista. La foto che la mostra molto molto corti, un taglio maschile che stupisce

Romina Power è molto abile nell’usare il suo profilo Instagram. L’ex moglie di Al Bano Carrisi ama condividere molti suoi scatti, massime, riflessioni, foto di paesaggi o del passato. Ora l’ultimo scatto condiviso mostra Romina come non l’abbiamo mai vista prima. Si mostra in un primissimo piano giovanissima, con un’espressione enigmatica e un taglio molto inusuale per il suo pubblico.

Lo scatto inedito mai visto

Lo scatto che la mostra coi capelli corti è del tutto inedito, mai reso pubblico. Niente di scandaloso, semplicemente Romina ha condiviso uno scatto con i capelli corti.

Nessuno l’aveva mai vista così con quel look, molto originale e che sa’ un po’ di ribellione. Ma come sta davvero Romina in quella foto? A sentire i suoi numerosi fan è sempre bellissima, in fondo non sono i capelli a fare la femminilità o la bellezza di una donna

Lo scatto con una giovanissima Romina

In pochissime ore lo scatto Romina Power ha raccolto moltissimi apprezzamenti e like, compreso quello del suo fan club. Mostra un’immagine totalmente differente da come siamo soliti vederla.

Una foto come detto del tutto inedita e mai mostrata né al pubblico né ai fan. Un’immagine completamente discorde da quella abituale, dove la cantante sfoggia una lunga e fluente chioma.

Risale a moltissimi anni fa, Romina è giovanissima ma ugualmente bella, con sguardo accattivante. Ha condiviso come sua abitudine anche una poesia, un pensiero molto bello anch’esso apprezzato dai numerosi fan.