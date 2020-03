Romina Power bloccata dal Coronavirus ‘È incaz*ata nera…’: Al Bano rivela il dramma dell’ex moglie

Recentemente Al Bano Carrisi si è concesso ad una lunga intervista al settimanale Oggi. Il cantante pugliese confessa: ‘Romina è incaz*ata nera’

Al Bano Carrisi torna a far parlare di se in una lunga intervista rilasciata recentemente al Settimanale Oggi.

L’artista pugliese si è raccontato al pubblico, rivelando in che modo e con quali emozioni sta vivendo lo stato di emergenza dettato dal Governo, a causa della Pandemia in Atto da Coronavirus.

Attualmente, come raccontato al suo intervistaore il Cantante di Cellino San Marco è in quarantena presso la sua tenuta in Puglia in compagnia di Loredana Lecciso e i figli Bido e Jasmine. Scopriamo di più.

Al Bano Carrisi: ‘Romina Power incaz*ata nera’

Secondo quanto rivelato al Settimanale Oggi, in primis la coppia artistica sarebbe preoccupata per i loro figli i quali ai trovano quasi tutti all’estero bloccati dal Coronavirus. Romina Jr è ad Ibiza mentre Cristel invece si trova a Zagabria.

La cantante statunitense inoltre sarebbe fuori di se, per non essere riuscita a rientrare negli Stati Uniti a causa della Pandemia. Per tale ragione sarebbe molto arrabbiata con il Presidente degli Stati Uniti Trump:

‘Tra l’altro, se la conosco bene, deve essere inca**ata nera’

e ancora:

‘Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’

ha dichiarato al settimanale diretto da Umberto Brindani.

Al Bano e Romina, insieme al Serale di Amici

Al momento come è noto, la coppia artistica che abbiamo visto più affiatata che mai sul palco dell’Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo, insieme stanno collaborando nelle veste di Giudice nell’Ultima Edizione del Serale di Amici 19, condotto da Maria De Filippi.

Al Bano Carrisi rivela al proposito di incontrarla solo in occasione dello Show, non avendo con lei ulteriori contatti.

Al Bano, paura per il Coronavirus

Poi sulla malattia, il Cantante si spoglia delle sue emozioni, ammettendo come ha già rivelato a Storie Italiane, di avere per la prima volta paura, non solo per la sua salute ma anche soprattutto per la sua famiglia e per la popolazione. Poi il dramma prima dell’arrivo del Covid-19:

‘Però da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano. Prima del Coronavirus in Puglia abbiamo visto il disastro della Xylella, la malattia che ha sterminato i nostri ulivi’

poi ha aggiunto:

‘Siamo in guerra, contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori’

ha infine concluso Al Bano Carrisi.