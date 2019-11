‘Un miracolo’ Ylenia riappare sui social: Romina Power, l’aiuto dei fan nelle ricerche fondamentale

Romina Power, il doloroso appello per Ylenia su Instagram: “se qualcuno vedesse una donna che le assomiglia, mi contatti per favore”

Sono passati quasi 26 anni dalla scomparsa della primogenita di una delle coppie più amate e apprezzate del panorama della musica nazionale ed internazionale. La figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi scomparve nel nulla nel lontano 1994 e da allora si sono completamente perse le sue tratte. Negli anni, sono state molte le ipotesi aperte sulla sua improvvisa sparizione ma la speranza di poterla riabbracciare di nuovo non si è mai spenta nel cuore della cantante italo-americana che ha condiviso due appelli su Instagram che hanno commosso il web.

Romina Power, appello per Ylenia

L’artista italo-americana non si è mai arresa all’idea di riabbracciare nuovamente sua figlia. Nonostante siano passati più di 25 anni da quel triste giorno, la cantante pensa che ci sia ancora qualche possibilità che Ylenia possa essere ancora viva. Non molte ore fa, Romina Power ha utilizzato il suo account ufficiale di Instagram per condividere due importanti annunci, Nel dettaglio, ha invitato i suoi follower a condividere la foto di sua figlia. Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

“Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. E’ scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare.”

L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha poi aggiunto:

“So che da allora è sicuramente cambiata, ma se qualcuno riconoscesse una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti. Grazie, e condividete se potete”.

La solidarietà dei fan

Una ferita, quella provocata dalla scomparsa della primogenita, che probabilmente è destinata a non rimarginarsi mai. Sui social, l’artista ha pubblicato due annunci invitando chiunque avvistasse una donna che somiglia a sua figlia di contattarla. Sui social, numerose sono le persone che contribuiscono a diffondere la sua foto e c’è un utente che ha scritto: