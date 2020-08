Romina Power devastata ‘Una forte fitta al cuore…’: il disperato appello ai fan

La cantante non poteva non dire nulla ai suoi fan. Romina Power ha lasciato tutti senza parole: lo straziante scenario commuove e indigna



Romina PowerAnche Romina Power, come molti altri personaggi famosi, in questa calda e insolita estate italiana ha deciso di utilizzare i social per diffondere un importante messaggio: la cantante italo-americana si rivolge direttamente ai suoi follower.

Romina Power, l’appello sui social

Come molti volti noti del mondo dello spettacolo, Romina Power utilizza i social network per dare voce ai suoi pensieri e diffondere messaggi che si propongono di salvaguardare il mondo. Sul suo profilo Instagram, non mancano post contro l’installazione del 5G in Italia e tanto altro. Di recente, ha voluto esprimere la sua vicinanza alle vittime coinvolte nella strage di Beirut, morte nelle terribili esplosioni avvenute nelle scorse settimane.

Ultimamente, la cantante si è rivolta direttamente ai suoi follower e ha trattato un tema purtroppo sempre attuale. Come ogni anno, poco prima delle vacanze estive, si verifica un incremento di casi di abbandono degli animali. Con la diffusione del coronavirus, pare che le cose siano addirittura peggiorate a causa della paura che questi possano essere veicolo del contagio da Codiv-19.

La battaglio contro l’abbandono degli animali

Dinnanzi a questa situazione, Romina Power ha scelto di non rimanere in silenzio e ha scritto un messaggio rivolto a tutte le persone che la seguono:

“Per favore aiutate se potete. In questi giorni difficili, sempre più numerosi sono purtroppo gli avvistamenti di cani abbandonati.”

L’artista italo-americana ha poi aggiunto:

“Questo non è solo un problema di sicurezza, ma è anche una forte fitta al cuore di chi come noi ama gli animali e vorrebbe garantir loro una vita dignitosa e piena di affetto“.

L’ex di Al Bano promuove un importante iniziativa dell’associazione Gli Amici di Daisy.