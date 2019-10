Romina Power, denuncia sui social: ” Cosa mi tocca leggere sul web ,TUTTE PALLE!!!”, lo sfogo su Instagram

Nelle ultime ore si è accesso il gossip attorno ad una delle coppie più amate e apprezzare della televisione italiana: quella formata da Romina Power e Al Bano Carrisi. Cosa è successo? Durante la diretta di Mattino 5, il direttore del settimanale NuovoTv ha lanciato uno scoop riguardante proprio la coppia. Notizia protagonista del noto settimanale: “Albano e Romina insieme non li vedrete più”. L’artista furiosa si scaglia sui social contro le fake news.

Romina Power furiosa sui social

La loro storia d’amore ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. La notizia della loro separazione è stato un duro colpo per tutti coloro che credevano nella loro relazione ma questi non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma. Negli anni, sono spesso circolare notizie sul loro conto, mai direttamente smentite o confermate. Nella diretta di ieri di Mattino 5, Riccardo Signoretti, ha dato un’anteprima del suo giornale precisando che:

“Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta”

Dopo questa dichiarazione, in rete sono iniziate a circolare una serie di notizie false che vedono la cantante, al suo mal grado, come protagonista.

Le parole dell’artista italo-americana

Come già anticipato, in rete sono circolare una serie di fake news. Nel dettaglio, Romina Power avrebbe dichiarato che con Al Bano sarebbe finita per sempre. Ma l’artista italo-americana ha deciso di denunciare tutto sui social.

Non molte ore fa, la Power ha condiviso su Instagram un post di uno dei tanti articoli che girano sulla rete e ha precisato che non bisogna credere a nulla di quello che è stato scritto sulla sua famiglia. Ecco le sue parole:

“Cosa mi tocca leggere sul web

TUTTE PALLE!!! “

Ha poi aggiunto: