‘Malata di leucemia da anni’ Romina Power, il gravissimo lutto: l’addio straziante sui social alla sorella tanto amata

Un giorno particolarmente triste per Romina Power. Questa mattina, l’artista italo-americana, ha condiviso uno straziante messaggio di addio dedicato alla sorella più piccola venuta a mancare nella giornata di ieri dopo una lunga lotta contro la leucemia: i ricordi prendono forma su Instagram.

Questa mattina presto, Romina Power ha condiviso su Instagram una drammatica notizia: è venuta a mancare, all’età di 67, sua sorella Taryn. Un lutto che l’addolora tantissimo, nel suo messaggio su Instagram si sente tutta la sofferenza. Le due erano molto legate così come mostrano i teneri scatti condivisi sui social.

La sorella più piccola della cantante soffriva da oltre un anno di una rara forma di leucemia. La sua battaglia contro la malattia è terminata nella giornata di ieri ma il suo ricordo rimarrà sempre vivo nella mente delle persona che l’hanno amata.

“Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti”

Inizia così il triste messaggio che accompagna uno dei tanti scatti che Romina Power ha condiviso sui social. Dopo la sua battaglia contro la leucemia, durata oltre un anno e mezzo, si è spenta ieri mattina.:

“Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”.

