Romina Power la perdita di Ylenia, la morte devastante poche ore fa: ‘Vivrai per sempre nel mio cuore’

Grave lutto per Romina Power e la famiglia Carrisi, lo straziante messaggio di addio sui social: ” Vivrai per sempre nel mio cuore”

L’artista italo-americana e la famiglia Carrisi stanno affrontando il dolore per la morte di una persona importante. Poche ore fa, è venuta a mancare la mamma del cantante pugliese, Jolanda. Romina Power, come in ogni momento, è al fianco di Al Bano in questo difficile momento e ha voluta ricordare la nonna dei suoi figli con una tenera foto pubblicata su Instagram. Lo scatto che la ritrae insieme a sua suocera è accompagnata da una didascalia che ha commosso il web.

Romina Power, addio a Jolanda

Momenti davvero difficili per la famiglia di Al Bano. Ieri pomeriggio, durante una puntata de La Vita In Diretta Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno annunciato la morte dell’anziana donna. Nelle passate interviste, il cantante di Cellino San Marco ha sempre sottolineato che tra lui e sua mamma c’era un legame molto forte e, in ogni sua chiacchierata con i giornalisti, non è mai mancato un dolce pensiero per lei definita più volte come una colonna portante, una donna che gli ha insegnato i valori della vita.

Romina Power non ha mai nascosto di avere un forte legame con la sua ex suocera e in questo triste giorno ha deciso di dedicarle un commovente post su Instagram.

Il messaggio di cordoglio sui social

Per ricordare Jolanda, l’artista italo-americana ha condiviso sul suo account ufficiale una foto del passato in cui sorride insieme alla madre di Al Bano accompagnata dalla seguente didascalia in cui ringrazia per averla accolta come una figlia:

“Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata .”

La cantante ha poi aggiunto: