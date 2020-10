Romina Power a 68 anni senza trucco: capelli scompigliati ma sempre bellissima

Romina Power struccata e con i capelli un po’ selvaggi: a 68 anni come si mostra in tutta la sua naturale bellezza

Romina Power, all’età di 68 anni, è ancora una donna affascinante e segni dell’età sono simboli di bellezza e niente più. Questa volta, infatti, l’artista italo-americana ha scelto di mostrarsi senza un filo di make-up e con capelli spettinati: fan senza parole.

Romina Power, bellezza al naturale

Il 26 Luglio del 1970 si celebrava a Cellino San Marco uno dei matrimoni più attesi ed emozionati della storia della televisione: quello tra Romina Power e Al Bano Carrisi. Tuttavia,nonostante la loro storia d’amore sia giunta a capolinea nel 1999 oggi continuano a formare una coppia sul palco, per la gioia dei suoi numerosi follower che non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma. In una recente intervista, l’artista italo-americana ha parlato del suo rapporto con l’ex marito e dell’amore che le ha donato in tutti questi anni:

“AL BANO MI HA VIZIATA MOLTO. SGUAZZAVO IN TUTTE LE ATTENZIONI DI UN UOMO CHE MI DIMOSTRAVA L’AMORE IN QUEL MODO COSÌ SPONTANEO”.

Sui social, la cantante è solita condividere scatti che ritraggono i momenti più importanti della sua quotidianità. In passato, si è lasciata immortalare senza trucco e la foto ha immediatamente fatto il pieno di like.

L’artista italo-americana senza make-up

Il tempo per lei sembra essersi fermato per sempre e i segni sul suo volto sono simboli di bellezza. In un viaggio insieme al suo secondogenito, Yari, la cantante si è lasciata immortalare con un abito lungo, colorato e morbido, espressione serena e viso acqua e sapone.

Beh, c’è da dire che con gli anni il suo fascino non è stato eroso dal tempo.