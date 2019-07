Romina Power ‘Ha solo 4 anni di vita’: il terribile post della cantante inquieta i fan

Romina Power è molto preoccupata. L’ex moglie di Al Bano non ha potuto fare a meno di scrivere un post nefasto su ciò che accadrà tra 4 anni

La bellissima Romina Power, l’ex moglie di Al Bano Carrisi è molto attiva sui social. La bellissima cantante italo-americana, proprio in queste ultime ore, ha pubblicato un post agghiacciante che ha terrorizzato i suoi fan

4 anni di vita, la terribile profezia di Romina Power

Pochi minuti fa, la bellissima Romina Power, ha voluto condividere con i suoi fan un post terribile, che ha terrorizzato i suoi fan. La cantante infatti ha parlato proprio dell’importanza delle api sul nostro pianeta e come tutto il mondo sta cambiando a causa di errori umani. La donna, come in molti sanno è particolarmente legata alla salvaguardia dell’ambiente e degli animali del pianeta, ed infatti come mostra il post su Instagram, la cantante fa riferimento in particolare a degli insetti preziosi come le Api. Romina infatti, come si evince dal post, ha pubblicato un articolo di giornale dove si parla dell’estinzione di questi insetti cosi importanti per la sopravvivenza del mondo e di come il mondo, a causa dell’inquinamento sta ormai morendo. Secondo il post, infatti l’estinzione delle api, la terra avrebbe solo 4 anni di vita:

Operazione al ginocchio per la Power

Non è la prima volta che la bella Romina Power fa preoccupare e non poco i suoi fan. La cantante a quanto pare negli ultimi mesi, infatti, si è recata in ospedale per un operazione. La donna come ha raccontato ai fan, ha dovuto subire un piccolo intervento chirurgico al ginocchio, ma non ha precisato il motivo di tale intervento.

Nonostante sembra sia apparso un intervento semplice, i fan hanno mostrato la loro preoccupazione con messaggi d’affetto sul profilo personale della cantante. In molti infatti l’hanno sostenuta e augurato una pronta guarigione.

Romina Power, Al Bano non è più innamorato

La cantante però non è stata molto chiara sul motivo di tale intervento, la Ppower infatti ha voluto mantenere segreto il motivo, fornendo ai fan solo poche informazioni. Nonostante l’intervento la cantante si sta riprendendo alla grande ed oggi, grazie ai fan e alle premure delle sue figli, oggi sta finalmente bene.

In amore invece le cose non sembrano cambiare, pare infatti che il grande sogno dei suoi fan si crollato in pochi secondo a causa di un intervista di Al Bano. Il cantante di Cellino infatti, ha raccontato in una recente intervista a Di Più, che non prova più nessun sentimento per la cantante americana.

Una triste confessione che ha distrutto il sogno di milioni di italiani di rivedere i due cantanti di nuovo insieme, innamorati come tanti anni fa.