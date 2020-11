Romina Jr, le parole su Ylenia: “Il tuo viso malefico…”

La figlia di Al Bano e Romina ricorda la sorella Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1993. Le sue parole stupiscono i fan della famiglia.

Il ricordo di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è scomparsa da molti anni, ma non verrà mai dimenticata dalla sua famiglia.

La madre Romina l’ha sempre ricordata con grande affetto e spesso condivide scatti che la ritraggono in compagnia della famiglia.

Questa volta, invece, è Romina Jr Carrisi a condividere sui social un ricordo con la sorella maggiore, alla quale era molto legata.

Le parole di Romina alla sorella

Romina Jr ha postato una foto che la ritrae assieme a Ylenia e al padre Albano, e a corredo ha aggiunto una frase che ha stupito molto i fan.

Il contenuto delle frasi scritte da Ylenia sono piuttosto ambigue e hanno spiazzato gli utenti sui social.

Eccole di seguito:

L’odore di un maglione mi riporta al tuo viso

angelico

malefico

stupendamente deciso.

L’assenza dell’amore incolmabile

mi sussurra piano di non dimenticare

di non dimenticarti.

E pensando che la mia stupida anima

possa commettere un tale reato

ti stringo

prima di lasciarti volare nei cieli della mia mente

dove sei regina da prima che te ne andassi.

La foto, invece, è molto dolce e trasmette grande serenità. Viene mostrata Romina mentre è avvinghiata alla gamba della sorella maggiore Ylenia, a sua volta sdraiata sul padre Al Bano.

Ylenia rimarrà sempre nel cuore di tutti. Dolcissima e indimenticabile, è scomparsa nel 1993 a New Orleans e, da quel momento, di lei nessuna traccia.

Di tanto in tanto spunta qualche notizia di avvistamenti di in giro per il mondo, ma nulla di effettivamente concreto che possa ridare speranza alla famiglia Power/Carrisi.