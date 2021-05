La figlia di Al Bano si è mostrato in alcune stories sui social per fare gli auguri al papà che oggi compie gli anni: Romina Carrisi è irriconoscibile!

Una Romina Carrisi così nessuna l’ha mai vista. La figlia di Al Bano e Romina Power ha stupito tutti apparendo in video sui social con un volto decisamente troppo gonfio.

Un compleanno già avvolto da polemiche quello del cantante di Cellino San Marco. A quanto pare entrambe le sue ex gli hanno fatto gli auguri sui social, sfidandosi a chi facesse prima e a chi inventasse la migliore sorpresa.

Romina Carrisi si sfigura il volto: ‘Ora sono Romana’

Abbiamo imparato a conoscere Romina Carrisi grazie ai suoi commenti in TV e alle interviste. La figlia di Al Bano è molto legata alla famiglia per questo non poteva evitare di fare gli auguri al suo adorato papà che proprio oggi compie gli anni.

La giovane Romina però fa gli auguri al suo papà in maniera decisamente originale. Ha dapprimo condiviso degli scatti che raccontano il suo orgoglio nell’avere un padre così dolce e attento ai suoi figli e ai suoi nipoti.

Poi con la sua ironia ha giocato a vestire i panni di una donna molto diversa, adottando un filtro per video e foto che modifica i tratti del volto emulando dei ritocchini.

Romina usa un filtro per gli auguri a papà Al Bano

Non è la prima che sul web usa questo filtro ma su di lei fa una certa impressione: è così realistico che sembra davvero un volto sfigurato dall’eccesso di botox.

Per fortuna però è tutto finto, Romina- come le sue sorelle- non ha fatto ricorso alla chirurgia e ama essere quanto più naturale possibile, fuori e dentro, come mamma Romina Power.

Sicuramente anche papà Al Bano avrà sbarrato gli occhi vedendo sua figlia conciata così!