Al Bano rivela il dramma della sua malattia ‘E’ stato un calvario’ : la confessione a Verissimo spiazza i fan

Romina Carrisi e Al Bano intervistati in esclusiva a Verissimo. Il cantante di Cellino San Marco rivela per la prima volta il calvario dovuto a serissimi problemi di salute

Ospiti speciali della puntata dell’8 Febbraio 2020 a Verissimo, Al Bano e sua figlia Romina Carrisi.

Una lunga intervista durante la quale per la prima volta verrà affrontato in esclusiva, un serissimo problema di salute che per anni ha tormentato il Cantante di Cellino San Marco, che abbiamo rivisto recentemente sul palco dell’Ariston insieme a Romina Power ove hanno presentato il loro nuovo singolo.

Al Bano Carrisi: ‘Ho avuto problemi serissimi’

Per la prima volta, ai microfoni di Silvia Toffanin, Al Bbano Carrisi ha affrontato un argomento a lei tanto caro quanto delicato.

L’artista pugliese ha infatti rivelato di aver dovuto affrontare un vero e proprio calvario a causa di alcuni serissimi problemi di salute:

‘Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali’

ha raccontato Al Bano a Verissimo, poi ha aggiunto:

‘Grazie alle cure di un medico francese sono riuscita a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo’

Romina Junior parla di Mamma Romina e Papà Al Bano

La terzogenita di Al Bano e Romina Power si sofferma poi sulla ritrovata serenità dei suoi genitori, di cui è entusiasta. Ha così rivelato a Silvia Toffanin:

‘Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole’

poi ha aggiunto:

‘Sono felice e rasserenata. Prima non capivo alcune decisioni di mio padre’

ha concluso Romina Junior, che abbiamo visto insieme a Mamma Romina e Papà Al Bano proprio durante la prima puntata del Festival di Sanremo, durante la quale sono stati dei super ospiti molto graditi al pubblico che da anni attendevano di rivederli cosi affiatati sul palco dell Ariston.